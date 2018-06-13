Камер подходят по критериям: 11 шт

Kandao QooCam 8k

Предзаказ Артикул: 02089
 
Наличие Предзаказ
Фото7680×3840
Видео7680×3840 (30 FPS)
Битрейт200 мбит/сек
Батарея3600 мАч
  • Сенсорный дисплей 2.4 дюйма
  • Глубина цвета 12bit
  • Режимы съемки RAW DNG
  • Подключение внешнего микрофона 3.5-мм
  • Съемка в разрешении 4k до 120 FPS
  • Запатентованная стабилизация SuperSteady
  • Поддержка режима AI Slow motion
  • Поддержка настраиваемых пресетов
  • Встроенный аккумулятор повышенной ёмкости
  • Встроенная память 64 Гб
  • Подключение MicroSD до 256 Гб
4,5 rating based on 5 ratings
4.5 64 990 руб.
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Ricoh Theta Z1

Предзаказ Артикул: 02085
 
Наличие Предзаказ
Фото6720×3360
Видео3840×1920 (30 FPS)
Битрейт56 мбит/сек
  • 1-дюймовые CMOS-сенсоры
  • Съмка в формате RAW (DNG)
  • 4х-канальный микрофон
  • Онлайн-трансляции в 4K
  • Регулируемая диафрагма f/2.1, 3.5, 5.6
  • Поддержка HDR
  • Противоскользящее покрытие
5,0 rating based on 5 ratings
5 89 990 руб.
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Panono Panoramic Ball Camera

Предзаказ Артикул: 36008
 
Наличие Предзаказ
Фото16000×8000
ВидеоНет поддержки
  • 36 линз, разрешение фото 108 мпкс
  • Поддержка HDR
  • Ручная экспозиция
  • Оптическая сшивка
  • Режим live просмотра со смартфона
  • Встроенная память 16 Гб
4,5 rating based on 5 ratings
4.5 149 990 руб.
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Z CAM S1

Предзаказ Артикул: 04043
 
Наличие Предзаказ
Фото6000×3000
Видео6144×3072 (30 FPS)
  • Live-трансляции в 4k по RTMP
  • Ручная регулировка экспозиции и WB
  • Непрерывная съемка в течение 2+ часов
  • Отдельный модуль с аккумуляторами
4,5 rating based on 5 ratings
4.5 195 390 руб.
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Insta360 Pro

Предзаказ Артикул: 06051
 
Наличие Предзаказ
Фото7680×3840
Видео7680×3840 (30 FPS)
Битрейт180 мбит/сек
Батарея5100 мАч
  • Live-трансляции в 4k
  • Съемка в формате 3D
  • Поддержка HDR и DNG RAW
  • 4 встроенных микрофона + AUX
  • Стабилизация в реальном времени
  • Технология стичинга Optical Flow
  • Режим Slow Motion в 4k
  • Ручная экспозиция
  • Пакетная сшивка
4,3 rating based on 5 ratings
4.3 280 000 руб.
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Kandao Obsidian GO

Предзаказ Артикул: 06070
 
Наличие Предзаказ
Фото7680×7680
Видео3840×3840 (30 FPS)
  • Съемка в 3D
  • Поддержка формата DNG (RAW)
  • Время автономной работы до 4 часов
  • ПО для пост-продашкн
3,5 rating based on 5 ratings
3.5 299 000 руб.
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Matterport Pro2 3D Camera

Предзаказ Артикул: 01067
 
Наличие Предзаказ
Фото134 мегапикселя
ВидеоНет поддержки
  • Architecture, Engineering & Construction
  • Решение для инжиниринговых систем
  • Экспорт облака точек в AutoCAD
  • Замена дорогостоящего LiDAR
  • Хранение туров (объектов) в облаке
  • Съемка объемных панорам в 3D
  • Подготовка поэтажного плана в 3D
  • Совместимость с просмотром в VR
4,0 rating based on 5 ratings
4 349 990 руб.
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Kandao Obsidian S

Предзаказ Артикул: 06045
 
Наличие Предзаказ
Фото5760×5760
Видео5760×5760 (60 FPS)
Битрейт100 мбит/сек
  • Съемка 360 в 3D
  • Возможность проведения Live трансляций
  • Съемка VR Ready контента
  • Технология Deep learning для стичинга
  • FPS до 120 кадр/сек (при разрешении 4k)
  • HDR режим съемки
4,5 rating based on 5 ratings
4.5 359 000 руб.
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Kandao Obsidian R

Предзаказ Артикул: 06078
 
Наличие Предзаказ
Фото7680×7680
Видео7680×7680 (30 FPS)
Битрейт100 мбит/сек
  • Видео- и фотосъемка в 3D
  • Поддержка HDR
  • Встроенная оптическая стабилизация
  • Минимальный параллакс между объективами
  • Запись звука с "эффектом присутствия"
  • Эргономичный дизайн
  • "Горячая" замена аккумулятора
4,5 rating based on 5 ratings
4.5 359 000 руб.
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Insta360 Pro 2 + модуль FarSight

Предзаказ Артикул: 06079
 
Наличие Предзаказ
Фото7680×3840
Видео7680×3840 (30 FPS)
Батарея5000 мАч
  • Съемка 8k в 3D
  • Поддержка CrystalView
  • Интеграция с Adobe Premiere
  • 9-осевой электронный стабилизатор
  • Удаленное управление до 1 км
  • Встроенный GPS
  • Стрим в 4k и съемка в 8k одновременно
5,0 rating based on 5 ratings
5 449 990 руб.
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