Каталог камер 360°
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|7680×3840
|Видео
|7680×3840 (30 FPS)
|Битрейт
|200 мбит/сек
|Батарея
|3600 мАч
- Сенсорный дисплей 2.4 дюйма
- Глубина цвета 12bit
- Режимы съемки RAW DNG
- Подключение внешнего микрофона 3.5-мм
- Съемка в разрешении 4k до 120 FPS
- Запатентованная стабилизация SuperSteady
- Поддержка режима AI Slow motion
- Поддержка настраиваемых пресетов
- Встроенный аккумулятор повышенной ёмкости
- Встроенная память 64 Гб
- Подключение MicroSD до 256 Гб
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|6720×3360
|Видео
|3840×1920 (30 FPS)
|Битрейт
|56 мбит/сек
- 1-дюймовые CMOS-сенсоры
- Съмка в формате RAW (DNG)
- 4х-канальный микрофон
- Онлайн-трансляции в 4K
- Регулируемая диафрагма f/2.1, 3.5, 5.6
- Поддержка HDR
- Противоскользящее покрытие
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|16000×8000
|Видео
|Нет поддержки
- 36 линз, разрешение фото 108 мпкс
- Поддержка HDR
- Ручная экспозиция
- Оптическая сшивка
- Режим live просмотра со смартфона
- Встроенная память 16 Гб
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|6000×3000
|Видео
|6144×3072 (30 FPS)
- Live-трансляции в 4k по RTMP
- Ручная регулировка экспозиции и WB
- Непрерывная съемка в течение 2+ часов
- Отдельный модуль с аккумуляторами
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|7680×3840
|Видео
|7680×3840 (30 FPS)
|Битрейт
|180 мбит/сек
|Батарея
|5100 мАч
- Live-трансляции в 4k
- Съемка в формате 3D
- Поддержка HDR и DNG RAW
- 4 встроенных микрофона + AUX
- Стабилизация в реальном времени
- Технология стичинга Optical Flow
- Режим Slow Motion в 4k
- Ручная экспозиция
- Пакетная сшивка
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|7680×7680
|Видео
|3840×3840 (30 FPS)
- Съемка в 3D
- Поддержка формата DNG (RAW)
- Время автономной работы до 4 часов
- ПО для пост-продашкн
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|134 мегапикселя
|Видео
|Нет поддержки
- Architecture, Engineering & Construction
- Решение для инжиниринговых систем
- Экспорт облака точек в AutoCAD
- Замена дорогостоящего LiDAR
- Хранение туров (объектов) в облаке
- Съемка объемных панорам в 3D
- Подготовка поэтажного плана в 3D
- Совместимость с просмотром в VR
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|5760×5760
|Видео
|5760×5760 (60 FPS)
|Битрейт
|100 мбит/сек
- Съемка 360 в 3D
- Возможность проведения Live трансляций
- Съемка VR Ready контента
- Технология Deep learning для стичинга
- FPS до 120 кадр/сек (при разрешении 4k)
- HDR режим съемки
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|7680×7680
|Видео
|7680×7680 (30 FPS)
|Битрейт
|100 мбит/сек
- Видео- и фотосъемка в 3D
- Поддержка HDR
- Встроенная оптическая стабилизация
- Минимальный параллакс между объективами
- Запись звука с "эффектом присутствия"
- Эргономичный дизайн
- "Горячая" замена аккумулятора
Insta360 Pro 2 + модуль FarSightПредзаказ Артикул: 06079
|Наличие
|Предзаказ
|Фото
|7680×3840
|Видео
|7680×3840 (30 FPS)
|Батарея
|5000 мАч
- Съемка 8k в 3D
- Поддержка CrystalView
- Интеграция с Adobe Premiere
- 9-осевой электронный стабилизатор
- Удаленное управление до 1 км
- Встроенный GPS
- Стрим в 4k и съемка в 8k одновременно